Сделка на миллиард: кто станет новым владельцем Starbucks в России

Американская сеть кофеен Starbucks, объявившая о своем уходе с рынка в России в конце мая, нашла потенциального покупателя на свой бизнес в РФ.

Сразу два источника, работающие в компании, называют новым владельцем ресторатора, основателя компании Pinskiy&Co Антона Пинского. Знакомый бизнесмена также подтвердил информацию.

Ожидается, что сделка, в которую войдут права аренды на все площадки кофеен с ремонтом может быть закрыта в 20-х числах июля. Новый владелец сети должен будет провести ребрендинг.

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Стоимость активов не раскрывается, однако у экспертов есть два предположения. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что покупка всего российского бизнеса Starbucks обойдется в 700 млн рублей, а глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько оценивает его в диапазоне 1,6-3 млрд рублей.

Источник: Ведомости