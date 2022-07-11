Сделано в СССР: большинство россиян поддерживают идею возрождения советских брендов

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Участники исследования считают, что в первую очередь необходимо возрождать бренды по выпуску автомобилей, еды и напитков, одежды и обуви.

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