Сделано в СССР: большинство россиян поддерживают идею возрождения советских брендов

Большинство россиян придерживаются того мнения, что пора возрождать советские бренды. 83 процента участвовавших в опросе «Синергии» готовы вновь пересесть на автомобили «Москвич» и «Волга», велосипеды «Кама» и хранить продукты в холодильниках «Орск».
«Около 12% граждан придерживаются противоположной точки зрения, остальные 5% затруднились с ответом», - сказано в исследовании, которое было проведено в июле среди пяти тысяч жителей всех регионов страны. Данные приводит РИА Новости.
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Участники исследования считают, что в первую очередь необходимо возрождать бренды по выпуску автомобилей, еды и напитков, одежды и обуви.