«Сделано это по указке Запада»: Поплавская указала на убийц Дугиной

По словам Поплавской, она не понимает, как можно было убить беззащитную женщину. Она думает, что нет ничего святого у тех, на чьих руках кровь. Поплавская верит, что убийцы Дарьи Дугиной будут найдены и наказаны. Актриса уверена, что их постигнет Божья кара.

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Напомним, что автомобиль Дарьи Дугиной был взорван неизвестными. Журналистка сгорела в машине.