«Сделали все, как хотели»: сестры-близнецы Колисниченко из «Дома-2» впервые за долгое время вместе посетили могилу мамы

Бывшие участницы телестройки, сестры-близнецы Катя Колисниченко и Юлия Салибекова вместе с детьми, которых у них на двоих четверо, после отдыха в Архипо-Осиповке приехали в Краснодар.

В родном городе сестер находится могила их мамы. Женщина скончалась после тяжелого заболевания в мае 2010 года, незадолго до того, как Юля и Катя появились на «Доме-2».

Катя Колисниченко и Юля Салибекова сделали остановку в Краснодаре на несколько дней, чтобы успеть, в том числе, посетить могилу мамы и навести там порядок.