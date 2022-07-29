«Сделали все, как хотели»: сестры-близнецы Колисниченко из «Дома-2» впервые за долгое время вместе посетили могилу мамы

Бывшие участницы телестройки, сестры-близнецы Катя Колисниченко и Юлия Салибекова вместе с детьми, которых у них на двоих четверо, после отдыха в Архипо-Осиповке приехали в Краснодар.
В родном городе сестер находится могила их мамы. Женщина скончалась после тяжелого заболевания в мае 2010 года, незадолго до того, как Юля и Катя появились на «Доме-2».
Катя Колисниченко и Юля Салибекова сделали остановку в Краснодаре на несколько дней, чтобы успеть, в том числе, посетить могилу мамы и навести там порядок.
В микроблоге Юлия Салибекова показала, как она с сестрой и их дети убираются на кладбище, а затем кладут на могилу мамы роскошный букет белых и красных роз.
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Кстати, сестры вместе посетили могилу своей мамы впервые за долгое время. Раньше им это не удавалось. Катя и Юля сблизились после разводов со своими мужьями и поддерживают друг друга, как могут.
«Мы сделали все, как хотели, поехали на кладбище к нашей мамочке. Очень здорово, что были вдвоем с Катей, давно мы не были вдвоем у мамы. Очень здорово, что помогали детки», — поделилась Юлия Салибекова.