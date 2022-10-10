Сделала акцент на талию: 51-летняя Кудрявцева в белом платье мидакси в горох появилась на съемках

Кудрявцева предстала в гримерке в белом платье мидакси. Наряд с модным принтом в горох и рукавами-фонариками подчеркнул ее стройную фигуру. Благодаря поясу был сделан акцент на талии. Телеведущая была в плюшевых тапочках. Стилист предложила ей надеть алые туфли, чтобы дополнить лук.

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