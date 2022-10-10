Сделала акцент на талию: 51-летняя Кудрявцева в белом платье мидакси в горох появилась на съемках

Лера Кудрявцева ведет несколько передач, включая «Секрет на миллион». Примечательно, что блондинка любит проводить время с дочкой Марией. Она редко выходит в свет, так как является домоседкой. При этом в 51 год телеведущая следит за фигурой. Она зачастую хвастается нарядами.
Недавно Лера посетила Крым. Она не скрывает, что переживает из-за происходящего вокруг. При этом блондинка заявила, что покидать Россию не собирается. На этот раз она поделилась кадрами с работы. Телеведущая снова нарядилась для эфира.
Кудрявцева предстала в гримерке в белом платье мидакси. Наряд с модным принтом в горох и рукавами-фонариками подчеркнул ее стройную фигуру. Благодаря поясу был сделан акцент на талии. Телеведущая была в плюшевых тапочках. Стилист предложила ей надеть алые туфли, чтобы дополнить лук.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что она выглядит гораздо моложе своих лет.
«Ну что за красотка», «Прям образ леди», «Выглядишь бесподобно», «Как вам идет этот наряд», «Горох — сражает сразу», «Вы куколка», «Какая же вы стройная», «Платье чудесное», — стали писать пользователи Сети.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды