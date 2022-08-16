«Сделал здесь свои первые шаги»: Подольская в розовых шортах предстала с сыновьями Преснякова

«Дения полюбилась нам 7 лет назад. Тема сделал здесь свои первые шаги. Мы приезжали сюда на целый месяц до пандемии. Отсюда летали на гастроли.

Я не знаю, что будет дальше, но я безумно счастлива, именно счастлива, быть здесь опять. Это место — частичка сердца всей нашей семьи.

Остались считаные деньки. Но я необыкновенный оптимист. Я всегда бескомпромиссно верю, что все будет хорошо», — высказалась звезда.