«Сделал здесь свои первые шаги»: Подольская в розовых шортах предстала с сыновьями Преснякова

Певица поделилась кадром из особенного места. Она провела свой очередной отпуск в Испании.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном

Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном. Фото: соцсети звезды

Наталья Подольская является известной певицей. Она в свое время прославилась, когда стала сниматься в шоу «Фабрика звезд».

Со временем артистка покорила публику, а также сердце Владимира Преснякова. Не так давно пара отметила годовщину. У них растут сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван. 

Примечательно, что в начале лета Подольская одна поехала в Турцию. Тогда она раздосадовалась, что Преснякову пришлось остаться в Москве. Однако недавно они наверстали упущенное. Пара приехала к друзьям в Испанию, где им даже удалось погулять на свадьбе. У них получился семейный отпуск, так как детей пара взяла с собой. 

На этот раз Подольская решила отправиться на прогулку в розовых мини-шортах и майке. Ее курортный лук дополнили сланцы в тон. С ней были подросшие сыновья, которых она тоже облачилась в шорты. Артемий также красовался в «Кроксах», а Иван сидел на руках у мамы. Мальчик за лето заметно вытянулся.

 

Наталья Подольская с сыновьями. Фото: соцсети звезды

«Дения полюбилась нам 7 лет назад. Тема сделал здесь свои первые шаги. Мы приезжали сюда на целый месяц до пандемии. Отсюда летали на гастроли.

Я не знаю, что будет дальше, но я безумно счастлива, именно счастлива, быть здесь опять. Это место — частичка сердца всей нашей семьи.

Остались считаные деньки. Но я необыкновенный оптимист. Я всегда бескомпромиссно верю, что все будет хорошо», — высказалась звезда.

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