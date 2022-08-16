«Сделал здесь свои первые шаги»: Подольская в розовых шортах предстала с сыновьями Преснякова

Наталья Подольская является известной певицей. Она в свое время прославилась, когда стала сниматься в шоу «Фабрика звезд».
Со временем артистка покорила публику, а также сердце Владимира Преснякова. Не так давно пара отметила годовщину. У них растут сыновья: семилетний Артемий и годовалый Иван.
Примечательно, что в начале лета Подольская одна поехала в Турцию. Тогда она раздосадовалась, что Преснякову пришлось остаться в Москве. Однако недавно они наверстали упущенное. Пара приехала к друзьям в Испанию, где им даже удалось погулять на свадьбе. У них получился семейный отпуск, так как детей пара взяла с собой.
На этот раз Подольская решила отправиться на прогулку в розовых мини-шортах и майке. Ее курортный лук дополнили сланцы в тон. С ней были подросшие сыновья, которых она тоже облачилась в шорты. Артемий также красовался в «Кроксах», а Иван сидел на руках у мамы. Мальчик за лето заметно вытянулся.
Наталья Подольская с сыновьями. Фото: соцсети звезды
«Дения полюбилась нам 7 лет назад. Тема сделал здесь свои первые шаги. Мы приезжали сюда на целый месяц до пандемии. Отсюда летали на гастроли.
Я не знаю, что будет дальше, но я безумно счастлива, именно счастлива, быть здесь опять. Это место — частичка сердца всей нашей семьи.
Остались считаные деньки. Но я необыкновенный оптимист. Я всегда бескомпромиссно верю, что все будет хорошо», — высказалась звезда.