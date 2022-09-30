«Сделал своей»: женившийся на девственнице Прилучный залюбовался Брутян в джакузи с лепестками роз

Павел Прилучный так торопился со свадьбой с Зепюр Брутян, что подогрел слухи о том, что ему не терпелось провести с возлюбленной медовый месяц. Оказывается, нетерпению «мажора» есть свое объяснение.

Так, близкий друг Павла Прилучного проговорился, что на момент свадьбы невеста актера из сериала «Желтый глаз тигра» все еще была невинной девушкой. Она берегла свою девственность для мужа. Прилучный был просто покорен такой чистотой и нравственностью возлюбленной. Поэтому тут же решил на ней жениться.

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