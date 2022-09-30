«Сделал своей»: женившийся на девственнице Прилучный залюбовался Брутян в джакузи с лепестками роз

Павел Прилучный так торопился со свадьбой с Зепюр Брутян, что подогрел слухи о том, что ему не терпелось провести с возлюбленной медовый месяц. Оказывается, нетерпению «мажора» есть свое объяснение.
Так, близкий друг Павла Прилучного проговорился, что на момент свадьбы невеста актера из сериала «Желтый глаз тигра» все еще была невинной девушкой. Она берегла свою девственность для мужа. Прилучный был просто покорен такой чистотой и нравственностью возлюбленной. Поэтому тут же решил на ней жениться.
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«Невеста из хорошей семьи, которая уважает и чтит армянские традиции. Для многих это неожиданность, но их девушки даже в Москве до сих пор выходят замуж девственницами. Именно поэтому Паша так быстро женился», - приводит kp.ru слова друга Прилучного.
Зепюр Брутян в джакузи с лепестками роз. Фото: личный архив
При этом возлюбленная «мажора» без стеснения позирует в купальнике. Так, в Армении жена Прилучного понежилась в джакузи с лепестками роз. Павел залюбовался Брутян в мини-бикини, оставив «лайк» под ее снимком.
«Сделал своей», «Не терпелось, поди, свадебку сыграть», «Девственница? Круто», «Повезло же ему, такую красотку отхватил», «Как только позволил в купальнике сверкать?» - пишут фолловеры.