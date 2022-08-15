«Он сделал студию «Ласковый май»: как Разин законно обманывал всю страну

По словам Мускатина, на афишах писали: Юра Шатунов, Сергей Прико, Олег Крестовский. «Не важно кто там. Небольшими буковками слово «студия». По закону никаких претензий к нему не было», - рассказывал музыкант.

Напомним, что одно время по стране одновременно гастролировали 67 групп «Ласковый май». Андрей Разин провернул одну из самых грандиозных афер в мире шоу-бизнеса.