«Он сделал студию «Ласковый май»: как Разин законно обманывал всю страну

Музыкант Алексей Мускатин в фильме «Моя правда. Золото и проклятие «Ласкового мая» рассказывал, как продюсер Андрей Разин облапошил всю страну.
«Разин сделал студию «Ласковый май». Это был гениальный ход. Потому что они писали на афишах маленькими буквами – студия. А крупными - «Ласковый май».
По словам Мускатина, на афишах писали: Юра Шатунов, Сергей Прико, Олег Крестовский. «Не важно кто там. Небольшими буковками слово «студия». По закону никаких претензий к нему не было», - рассказывал музыкант.
Напомним, что одно время по стране одновременно гастролировали 67 групп «Ласковый май». Андрей Разин провернул одну из самых грандиозных афер в мире шоу-бизнеса.