«Сделал счастливым»: Жуков — о Шатунове и его наследии

Для лидера коллектива «Руки Вверх!» Сергея Жукова Юрий Шатунов был не просто коллегой, а настоящим другом. Поэтому его уход певец переживает до сих пор.

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«Он был прекрасным человеком, который сделал счастливым целое поколение слушателей. Его успех в начале 1990-х стал особенным явлением в мире музыки, а путь был непростым, но интересным. Главное, что Юра оставил после себя, — это свой голос и свои песни, которые никогда не умрут», — сказал в интервью КП Сергей Жуков.

Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня от острой сердечной недостаточности в 48 лет, произошло это после посиделок с друзьями. Артиста доставили на машине в ближайшую сельскую клинику, а оттуда отправили на скорой в больницу. По дороге он скончался.