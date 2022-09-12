Сделал предложение: Дмитрий Маликов на фоне слухов о разводе положил глаз на молодую красотку

Певец Дмитрий Маликов в новом выпуске телешоу «Ну-ка, все вместе!» стал приглашенной звездой. Он занял кресло члена жюри, и от обилия красивых молодых певиц у него явно рябило в глазах.

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Маликов даже не сдержался, и одной из молоденьких красоток сделал предложение. Москвичку Юлию Митяшеву артист позвал к себе в коллектив на бэк-вокал и признался, что давно искал именно такие данные. А другой участнице заявил: «Мужчины любят глазами. Вы такая красивая девушка!».

Ведущий проекта Николай Басков поспешил напомнить Дмитрию Маликову, что он женат: «Сейчас где-то Елена Маликова выключила телевизор». На что несвободный певец заметил: «В этом году будет тридцать лет как мы с женой знакомы. У нас все нормально. В нашей семье царит любовь».

К слову, с недавних пор вокруг пары Дмитрия и Елены Маликовых ходят слухи о разладе. Якобы они на грани развода, все дело в изменах артиста.