«Считает себя на эстраде главной, но новых песен нет»: почему хиты Пугачевой пропали из эфиров

После отъезда Аллы Пугачевой в Израиль многих поклонников обеспокоила судьба творчества певицы. Они заметили, что треки Примадонны перестали появляться на радио.
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По мнению Лены Миро, песни звезды пропали из эфиров вполне закономерно.
«Очевидно, что популярная музыка должна быть новой. У Пугачевой же, хоть она и считает себя на эстраде главной, новых песен нет. Радиостанции транслируют то, что интересно людям», — написала блогерша.
Лена отметила, что певица не может сохранять популярность одной светской жизнью и скандальными заявлениями.
«Если у исполнителя нет ничего нового и интересного, то его и не будет в эфире», — подытожила Миро.
Напомним, на днях Алла Пугачева тайно покинула Россию. Певица ненадолго прилетала на родину, чтобы уладить вопросы с недвижимостью и забрать документы детей из школы. После этого Примадонна с сыном и дочкой снова вернулась в Израиль.