«Считает себя на эстраде главной, но новых песен нет»: почему хиты Пугачевой пропали из эфиров

Лена отметила, что певица не может сохранять популярность одной светской жизнью и скандальными заявлениями.

«Если у исполнителя нет ничего нового и интересного, то его и не будет в эфире», — подытожила Миро.

Напомним, на днях Алла Пугачева тайно покинула Россию. Певица ненадолго прилетала на родину, чтобы уладить вопросы с недвижимостью и забрать документы детей из школы. После этого Примадонна с сыном и дочкой снова вернулась в Израиль.