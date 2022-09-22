Счет на миллионы: названа стоимость памятника Шатунову

Как сообщил Telegram-канал «Звездач», в эту сумму обычно входит заливка фундамента (100-200 тысяч рублей), постамент из черного камня (200-400 тысяч рублей в зависимости от полировки и сложности), а также литье из бронзы (от двух миллионов рублей).

Также на конечную цену повлияет местоположение участка, где будет установлен монумент.

Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 48-м году жизни. Причиной смерти стала закупорка одного из сосудов сердца после инфаркта.