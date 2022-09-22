Счет на миллионы: названа стоимость памятника Шатунову

Близкие Юрия Шатунова не стали откладывать вопрос с установкой памятника покойному певцу. Семья музыканта уже определилась с выбором монумента.
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В память об исполнителе хита «Белые розы» установят его фигуру, выполненную из бронзы и достигающую 2,16 метра в высоту.
По мнению специалистов, стоимость такого памятника может варьироваться от трех до пятнадцати миллионов рублей.
Как сообщил Telegram-канал «Звездач», в эту сумму обычно входит заливка фундамента (100-200 тысяч рублей), постамент из черного камня (200-400 тысяч рублей в зависимости от полировки и сложности), а также литье из бронзы (от двух миллионов рублей).
Также на конечную цену повлияет местоположение участка, где будет установлен монумент.
Напомним, Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 48-м году жизни. Причиной смерти стала закупорка одного из сосудов сердца после инфаркта.