Счет на миллионы: какую сумму Дробыш отсудил у Самбурской

На днях стало известно, что Настасья Самбурская проиграла суд Виктору Дробышу. Продюсер со своим адвокатом Екатериной Гордон выиграли дело в кассационном суде, отстояв решение апелляционного суда.

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Дробыш не стал злорадствовать по этому поводу. В интервью для портала Teleprogramma.pro мэтр лишь отметил, что актрисе давно следовало бы прекратить бесполезные тяжбы.