Счет на миллионы: какую сумму Дробыш отсудил у Самбурской

На днях стало известно, что Настасья Самбурская проиграла суд Виктору Дробышу. Продюсер со своим адвокатом Екатериной Гордон выиграли дело в кассационном суде, отстояв решение апелляционного суда.
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Дробыш не стал злорадствовать по этому поводу. В интервью для портала Teleprogramma.pro мэтр лишь отметил, что актрисе давно следовало бы прекратить бесполезные тяжбы.
«Какая глупость! Уже взяла бы, проиграла, передала деньги, я бы их отправил в детский дом в Колпино. А она все эти деньги тратит на адвокатов, которые занимаются ерундой и рассказывают ей глупости», — высказался Виктор Яковлевич.
Дробыш отметил, что по меркам шоу-бизнеса Самбурская проиграла не такую большую сумму.
«Сумма небольшая, она маленькая, два миллиона семьсот тысяч рублей. Далеко не столько, сколько на нее потрачено», — рассказал продюсер.
Напомним, Самбурская подала в суд на Дробыша около двух лет назад. Актриса, которая хотела развиваться как певица жанра шансон, осталась недовольна работой продюсера по своему продвижению.