Счет на миллионы: Гузеева засудила дизайнера интерьеров своей новой квартиры

Несколько месяцев назад Лариса Гузеева подала в суд на студию интерьеров и мебели Елены Лебедевой, которая обставляла ее новую квартиру. Телеведущей не понравилась работа специалиста, она потребовала вернуть деньги.
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По информации StarHit, Останкинский суд удовлетворил иск звезды, которая требовала вернуть ей восемь миллионов рублей. Правда, не в полном объеме.
«Принято решение взыскать в пользу Гузеевой Л.А. и Бухарова И.О. два миллиона и госпошлину в размере 12 050 рублей», — рассказали в пресс-службе.
Вероятно, обе стороны будут подавать апелляцию. На обжалование решения суда у телеведущей и дизайнера есть ровно месяц.