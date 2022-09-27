Счет на миллионы: Гузеева засудила дизайнера интерьеров своей новой квартиры

Несколько месяцев назад Лариса Гузеева подала в суд на студию интерьеров и мебели Елены Лебедевой, которая обставляла ее новую квартиру. Телеведущей не понравилась работа специалиста, она потребовала вернуть деньги.

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По информации StarHit, Останкинский суд удовлетворил иск звезды, которая требовала вернуть ей восемь миллионов рублей. Правда, не в полном объеме.