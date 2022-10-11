Щель и выемка: Севастьянова случайно засветила пампушечную «ложбинку греха», позируя лицом

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Однако в глаза фолловеры смотреть не смогли: уж больно виды открывались интересные ниже шеи.

Роскошной «ложбинкой греха» сверкнула на публике Севастьянова, сводя поклонников с ума. Бюст звезда уложила в одежды так, что сверху получилась щель, а внизу выемка.

Напомним, красивым эпитетом «ложбинка греха» наградили французы зону декольте у женщин.