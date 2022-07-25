«Щеки мои»: Наталья Фриске понежничала с дочкой-пухляшкой, а та расплылась в беззубой улыбке

Родная сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске, Наталья, наслаждается материнством.

Восьмого апреля родилась маленькая девочка Луна, полностью изменившая жизнь Натальи Фриске.

Молодая мама признается, что сейчас чувствует себя самым счастливым человеком на свете. Наталья Фриске, впервые ставшая мамой в почти 36 лет, ценит каждое мгновение, проведенное с маленькой дочкой. И делится приятными моментами с подписчиками.

На этот раз Наталья Фриске похвасталась комплектом постельного белья белого цвета с принтом в виде черных сердечек.

На свежепостеленную простынь она уложила маленькую Луну, пребывающую в прекрасном настроении.