«Счастья молодым»: Водонаева сравнила Брутян с Берковой

Напомним, что Павел Прилучный на днях сыграл шикарную свадьбу в Подмосковье с Зепюр Брутян. На торжестве присутствовали друзья звездной пары.

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Ранее Павел Прилучный был женат на другой актрисе, Агате Муцениеце. У них двое общих детей.