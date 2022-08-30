«Счастья молодым»: Водонаева сравнила Брутян с Берковой

Модель Алена Водонаева в «Телеграме» высмеяла жену актера Павла Прилучного — актрису Зепюр Брутян. Она по каким-то причинам сравнила ее со звездой фильмов для взрослых Еленой Берковой.
«Пока я летала в Тюмень, Павел Прилучный женился на Елене Берковой. Счастья молодым».
Напомним, что Павел Прилучный на днях сыграл шикарную свадьбу в Подмосковье с Зепюр Брутян. На торжестве присутствовали друзья звездной пары.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ранее Павел Прилучный был женат на другой актрисе, Агате Муцениеце. У них двое общих детей.