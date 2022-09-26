«Счастливый пупс»: беременная Ольга Орлова в мокром купальнике блеснула налившимся бюстом

Ольга Орлова долгое время строила карьеру певицы. Она была частью группы «Блестящие». Однако потом Ольга стала ведущей шоу «Дом-2». Она редко рассказывает о личной жизни. В прошлом году телеведущая вышла замуж за бизнесмена Валерия, который на 10 лет ее старшей. А на днях она неожиданно объявила о беременности.