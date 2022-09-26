«Счастливый пупс»: беременная Ольга Орлова в мокром купальнике блеснула налившимся бюстом

Ольга Орлова долгое время строила карьеру певицы. Она была частью группы «Блестящие». Однако потом Ольга стала ведущей шоу «Дом-2». Она редко рассказывает о личной жизни. В прошлом году телеведущая вышла замуж за бизнесмена Валерия, который на 10 лет ее старшей. А на днях она неожиданно объявила о беременности.
Примечательно, что Ольгу заподозрили в обмане. Многие решили, что она ходит с накладным животом. По мнению хейтеров, в 44 года сложно зачать ребенка, поэтому артистка могла воспользоваться услугами суррогатной мамы. Но сама телеведущая дала понять, что находится на 21-й неделе беременности. На отдыхе она хвастается аккуратным животиком.
На этот раз Орлова выложила новое фото в купальнике. Она зашла в море, позируя в лифе и трусиках с высокой посадкой. Ведущая телестройки намочила бедра. Она похвасталась налившейся грудью в лучах солнца. Ольга предпочитает не реагировать на колкие слова злопыхателей. Она хвастается своими формами.
«1+1=3», – написала звезда.
Ольга Орлова. Фото: соцсети звезды
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Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отмечают, что Ольга выглядит очень стройной даже в таком интересном положении.
«Такая математика нам нравится», «Счастливый пупс», «Трусы размера XXL», «Ну вы прям статуэтка», «Выглядите чарующе», «Декольте стало еще более манящим», — стали писать подписчики.