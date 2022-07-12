«Счастливый, довольный»: Витя Литвинов из «Дома-2» впервые за долгое время показал подросшего сына

Бывший участник «Дома-2» Виктор Литвинов обрел счастье отцовства во втором браке. Девушка по имени Александра, ставшая второй женой Виктора, в декабре прошлого года подарила ему сына Елисея.
Виктор Литвинов, уже давно мечтавший стать отцом, признается, что сейчас чувствует себя очень счастливым человеком.
В микроблоге он периодически показывает поклонникам сына Елисея, стараясь запечатлеть, как растет и меняется его наследник, которому на днях исполнилось семь месяцев.
Витя Литвинов с женой и сыном. Фото: соцсети
«Счастливый, довольный. То ли я, то ли малыш», — написал под фото Виктор Литвинов.
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Напомним, поклонникам Виктор Литвинов запомнился своим романом с одной из самых красивых девушек «Дома-2» Таней Мусульбес. На проекте они даже сыграли свадьбу. Правда, семья просуществовала недолго. Покинув телестройку, Витя и Таня вскоре разошлись. Сейчас каждый из них счастлив с новыми вторыми половинками.
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