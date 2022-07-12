«Счастливый, довольный»: Витя Литвинов из «Дома-2» впервые за долгое время показал подросшего сына

Бывший участник «Дома-2» Виктор Литвинов обрел счастье отцовства во втором браке. Девушка по имени Александра, ставшая второй женой Виктора, в декабре прошлого года подарила ему сына Елисея.

Виктор Литвинов, уже давно мечтавший стать отцом, признается, что сейчас чувствует себя очень счастливым человеком.

В микроблоге он периодически показывает поклонникам сына Елисея, стараясь запечатлеть, как растет и меняется его наследник, которому на днях исполнилось семь месяцев.