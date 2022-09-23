Счастливый дед Валентин: Марина Юдашкина показала на редком снимке мужа с дочкой и внучкой

Недавно в третий раз ставшая мамой Галина Юдашкина на днях побывала в гостях у своих родителей в их подмосковном особняке.

Галина Юдашкина прилетела из Гонконга, где живет с семьей, с мужем и тремя детьми.

Звездное семейство по такому редкому случаю решило устроить фотосессию. Несколькими кадрами, сделанными во время фотосета, в своем микроблоге поделилась жена известного кутюрье Валентина Юдашкина Марина Юдашкина.

Для фотосета все члены семейства облачились в белые наряды.