Счастливый дед Валентин: Марина Юдашкина показала на редком снимке мужа с дочкой и внучкой

Недавно в третий раз ставшая мамой Галина Юдашкина на днях побывала в гостях у своих родителей в их подмосковном особняке.
Галина Юдашкина прилетела из Гонконга, где живет с семьей, с мужем и тремя детьми.
Звездное семейство по такому редкому случаю решило устроить фотосессию. Несколькими кадрами, сделанными во время фотосета, в своем микроблоге поделилась жена известного кутюрье Валентина Юдашкина Марина Юдашкина.
Для фотосета все члены семейства облачились в белые наряды.
Марина и Валентин Юдашкины с дочерью Галиной. Фото: MARY MOIS\Мария Моисеенко
«Моя любимая семья! Мое счастье!» - написала под снимками Марина Юдашкина.
Увидев невероятно теплые кадры, поклонники пришли в восхищение. Они сделали комплименты дружной звездной семье.
«Какие роскошные и счастливые! Красота», «Валентин брутальный, с сединой», «Вы такие милые! Дай, боженька, всей вашей дружной семье мира, крепкого здоровья и огромного счастья», «От ваших фото невероятно тепло, уютно и светло», - высказались в Сети.
Марина и Валентин Юдашкины с дочкой, зятем и внучкой. Фото: MARY MOIS\Мария Моисеенко
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Напомним, дочь Марины и Валентина Юдашкиных Галина вновь стала мамой в июле этого года. На свет появилась ее дочка Агата-Ариелла. Малышка стала третьим ребенком Галины Юдашкиной и ее мужа Петра Максакова. У пары еще есть два сына Анатолий и Аркадий.