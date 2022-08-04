Счастливая бабушка: Роза Сябитова предстала на руках с маленькой внучкой в мечети

Ведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Роза Сябитова в июне этого года стала бабушкой. Внучкой телесваху одарила ее дочка Ксения. Роза Сябитова в восторге от своей новой роли.

В микроблоге Ксения Сябитова показала семейный снимок, который был сделан в мечети. В кадре счастливая бабушка позирует на руках с внучкой, рядом родители малышки и имам. Ксения Сябитова рассказала под фото, что этот день стал важным для их семьи.