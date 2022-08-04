Счастливая бабушка: Роза Сябитова предстала на руках с маленькой внучкой в мечети

В семье известной телесвахи Розы Сябитовой прошел большой праздник.
Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: соцсети

Ведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Роза Сябитова в июне этого года стала бабушкой. Внучкой телесваху одарила ее дочка Ксения. Роза Сябитова в восторге от своей новой роли.

В микроблоге Ксения Сябитова показала семейный снимок, который был сделан в мечети.  В кадре счастливая бабушка позирует на руках с внучкой, рядом родители малышки и имам. Ксения Сябитова рассказала под фото, что этот день стал важным для их семьи.

«Сегодня важный день и большой праздник для нашей семьи — имянаречение.
Хочу разделить этот праздник с вами и поблагодарить Всевышнего за такой подарок, за наше сокровище! Пусть растет здоровой и счастливой!» — написала Ксения Сябитова.

Роза Сябитова с внучкой в мечети. Фото: соцсети

Подписчики поздравили Розу Сябитову и ее близких с важным событием в жизни семьи.

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Напомним, дочь Розы Сябитовой Ксения родила дочь во втором браке. Первый брак наследницы телезвезды был скоротечным и продлился меньше года. С новым мужем Ксения Сябитова уже отметила вторую годовщину свадьбы.

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