Счастливая бабушка: мама покойной Жанны Фриске расцвела рядом с маленькой внучкой

Пережившая потерю дочери, Ольга Копылова начала заново улыбаться только полгода назад. Родившаяся в апреле малышка Луна, дочь Натальи Фриске, изменила мир для близких ныне покойной певицы Жанны Фриске.
Рядом с Луной мама Жанны Фриске буквально расцвела. Ольга Копылова души не чает в маленькой внучке. Наталья Фриске вместе с малышкой живет недалеко от родителей и часто видится с ними.
Накануне Ольга Копылова вышла на прогулку по осеннему парку вместе с дочкой Натальей и внучкой Луной.
В Сети появились кадры с участием счастливо улыбающейся Ольги Копыловой, ее дочери Натальи и внучки Луны, которая растет позитивной малышкой.
Наталья Фриске с мамой Ольгой Копыловой и дочкой Луной. Фото: соцсети
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Напомним, малышка Луна появилась на свет 8 апреля 2022 года, на днях ей исполнилось шесть месяцев.