Счастливая бабушка: мама покойной Жанны Фриске расцвела рядом с маленькой внучкой

Пережившая потерю дочери, Ольга Копылова начала заново улыбаться только полгода назад. Родившаяся в апреле малышка Луна, дочь Натальи Фриске, изменила мир для близких ныне покойной певицы Жанны Фриске.

Рядом с Луной мама Жанны Фриске буквально расцвела. Ольга Копылова души не чает в маленькой внучке. Наталья Фриске вместе с малышкой живет недалеко от родителей и часто видится с ними.

Накануне Ольга Копылова вышла на прогулку по осеннему парку вместе с дочкой Натальей и внучкой Луной.