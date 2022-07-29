Счастлива: Орбакайте не скрывает, что не переживает за звездную маму

Накануне Кристина Орбакайте вернулась в Москву и заявила, что не представляет своего будущего без России. В своей соцсети она поделилась кадрами, на которых не скрывает улыбки и выглядит вполне счастливой.
Кристина Орбакайте. Скриншот: соцсети
«Итальянское настроение в Москве», - написала Орбакайте в соцсети.
В Сети предположили, что артистка совсем не переживает за свою звездную маму Аллу Пугачеву, которая пять месяцев назад уехала из России вслед за опальным мужем Максимом Галкиным. В эти дни Примадонна с мужем и детьми находится в Латвии, куда перебралась после четырех месяцев жизни в Израиле.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Известно, что у Кристины много планов в России. Для поклонников она подготовила два больших сольных концерта, которые запланированы на 31 декабря.