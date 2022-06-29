Счастье не в деньгах: Лобода распустила свой коллектив, но устроила личную жизнь за границей

Светлана Лобода на чужбине вынуждена экономить. В настоящий момент она живет на две страны — Арабские Эмираты и Кипр.

Чтобы снизить финансовую нагрузку, Лободе пришлось распустить свой коллектив. Вместе с тем, помещение в Москве, которое она арендовала для своих инструментов и аппаратуры, по-прежнему сохраняется при ней. Не исключено, что звезда собирается вернуться в Россию.

Вместе с тем на личном фронте у Светланы Лободы сейчас лучше, чем когда-либо. Ее возлюбленный, олигарх из Украины, Артур Гранц поддерживает ее во всех смыслах. Кроме того, недавно официально разошелся со своей женой, пишет КП.

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