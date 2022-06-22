«Сценарий — огонь»: Катя Колисниченко из «Дома-2» прошла пробы в кино у своей подруги-режиссера

Экс-участница проекта «Дом-2» Катя Колисниченко после развода со вторым мужем расширяет горизонты. Ей уже мало блогерства и популярности в Сети.

Катя Колисниченко на днях вместе с сестрой-близнецом Юлией Салибековой появлялась на «Доме-2», а затем заявила, что вернулась бы на проект только в качестве его ведущей.

А теперь Катя Колисниченко объявила о своих амбициях актрисы. Она хочет сниматься в кино и уже даже приняла участие в пробах у подруги, актрисы и режиссера Ольги Дибцевой.

«Моя подруга Ольга Дибцева снимает фильм! Господи! Как же я рада за тебя! Сценарий — огонь. Я первый раз в жизни читала сценарий и отыгрывала эпизод для проб! Это совершенно новые, такие классные эмоции! Пока не ясно, прошла я или нет. Но всем спасибо за поддержку», — поделилась в микроблоге Катя Колисниченко.

Так что не исключено, что поклонники Кати Колисниченко совсем скоро увидят ее на большом экране. Зная, что девушка она упрямая и умеющая идти к цели, можно предположить, что и на этом поприще Катя вполне может преуспеть.