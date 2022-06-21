Сценариста фильмов про Джеймса Бонда задержали в Италии по подозрению в изнасиловании

Американского режиссера, сценариста и продюсера Пола Хаггиса задержали в Италии по подозрению в изнасиловании женщины на юге страны.

Как сообщили местные СМИ, 69-летний кинодел приехал в европейскую страну на кинофестиваль. Результатом поездки стало возбужденное итальянской прокуратурой дело о том, что молодую иностранку в течение двух дней принуждали к сексуальным отношениям без ее согласия, в результате чего девушке пришлось обратиться за медицинской помощью. Придя в себя, после того, как мужчина оставил ее в тяжелом состоянии в аэропорту, пострадавшая написала заявление в полицию.

Адвокат Хаггиса заявил, что его подзащитный невиновен и будет сотрудничать с местными правоохранительными органами, чтобы правда поскорее восторжествовала.

Напомним, что Пол Хаггис написал сценарии для фильмов бондианы «Казино «Рояль» и «Квант милосердия». Также он снял картины «Красная жара», «Три дня на побег» и «Столкновение», за последнюю получил два «Оскара». Постановщик дважды был женат, имеет четверых детей.

По материалам Associated Press.