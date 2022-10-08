Сбылось самое страшное предсказание принцессы Дианы

Толкователь снов Джоан Хэнджер, к чьим услугам прибегала при жизни принцесса Диана, рассказал, что она очень опасалась придворного протокола. Ей казалось, что железные правила могут расколоть отношения между сыновьями Уильямом и Гарри. Что и произошло.

«Подобные опасения время от времени проскальзывали в ее речи. Она давала Уильяму и Гарри столько советов, сколько могла, но подобные мысли никогда не покидали ее», - заявил Хэнджер.

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Вообще, по словам Джоана, Диана мало что решала в воспитании мальчиков. Ей давали видеться с сыновьями нечасто.