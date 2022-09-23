Сбросила маску: вечная красотка Рудова показала честное видео из спортзала

Актриса Наталья Рудова на экранах и в соцсетях выглядит просто идеально. 39-летняя звезда поражает состоянием своей кожи без морщин и прекрасной физической формой — с тонкой талией и подтянутыми мышцами.

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На самом деле эта красота дается не так просто Рудовой. Она всю жизнь соблюдает диету и занимается спортом. В своем телеграме актриса показала, как она тренируется с гантелями, прокачивая бицепсы.