Сбоку выпало: Каролина Севастьянова засветила оголившееся полушарие, надев откровенный наряд без белья

Победительница Олимпиады в Лондоне Каролина Севастьянова давно завершила спортивную карьеру. Но в сердцах поклонников она по-прежнему номер один, и фолловеры внимательно следят за жизнью красотки в ее соцсетях.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»
Сейчас Севастьянова живет в Монако, откуда регулярно постит фото и видео в разных местах, красуется в разных нарядах, показывает макияж или прически. На этот раз красотка продемонстрировала эффектный ракурс, позируя в вечернем платье с декольте фасона халтер. Обнаженная спина и выглядывающее сбоку полушарие бюста привлекли всеобщее внимание поклонников, и они просто не смогли промолчать.
«Роскошна», «Как всегда великолепна», «Шикарная», «Статуэтка», «Нереально», «Привет, красоточка», «Богиня», - пишут подписчики в Telegram.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети