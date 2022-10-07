Сбоку выпало: Каролина Севастьянова засветила оголившееся полушарие, надев откровенный наряд без белья

Победительница Олимпиады в Лондоне Каролина Севастьянова давно завершила спортивную карьеру. Но в сердцах поклонников она по-прежнему номер один, и фолловеры внимательно следят за жизнью красотки в ее соцсетях.

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Сейчас Севастьянова живет в Монако, откуда регулярно постит фото и видео в разных местах, красуется в разных нарядах, показывает макияж или прически. На этот раз красотка продемонстрировала эффектный ракурс, позируя в вечернем платье с декольте фасона халтер. Обнаженная спина и выглядывающее сбоку полушарие бюста привлекли всеобщее внимание поклонников, и они просто не смогли промолчать.