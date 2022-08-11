Сбежавший из России Александр Роднянский распродает бизнес из-за долгов

Сбежавший из России Александр Роднянский распродает бизнес в нашей стране. Журналисты сообщили, что продюсер уже распрощался с кинокомпанией «Нон-стоп продакшн». Ее новым владельцем станет Сергей Мелькумов.

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«При этом сделка была вызвана не только желанием Роднянского сосредоточиться на международных проектах и его несогласием с действиями России на Украине, но и долгами компании», — говорит источник RTVi, знакомый с ситуацией.

По данным СМИ, только за 2021 год долги компании составили более 1,8 миллиарда рублей.