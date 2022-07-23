Сбежавшие в США Little Big планируют дать большой концерт в России

В марте этого года музыканты из группы Little Big уехали в Соединенные Штаты Америки и уже оттуда выпустили клип, порочащий Россию. Поклонники группы были крайне разочарованы действиями артистов.

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Однако сейчас стало известно, что у Little Big запланирован большой гастрольный тур по России с августа по ноябрь. Интересно, что билеты до сих пор в продаже…