Сбежавшая в Испанию Ветлицкая, собралась осенью вернуться в Россию

Наталья Ветлицкая вернулась на российскую эстраду в 2020-м году с большим гастрольным туром. Ее эпохальный камбэк широко освещался в СМИ.

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Однако настоящей феерии не получилось - грянул коронавирус и певице пришлось срочно сворачивать деятельность и возвращаться в Европу.

Тем не менее, на фоне непростых событий в мире Наталья Ветлицкая, как оказалось, все-таки решила вновь вернуться в Россию и закончить начатое - возобновить свою артистическую карьеру.

Как рассказал продюсер Евгений Гараничев, Ветлицкая планирует прилететь на гастроли в родное отечество уже этой осенью.

Напомним, звезда живет в Испании, где занимается продажей недвижимости.

Источник: solenka.info.