Сбежавшая в Европу Литвинова прошлась по России

Актриса теперь живет в Париже.
Рената Литвинова

Рената Литвинова. Фото: Global Look Press

Рената Литвинова перебралась в Европу еще в начале весны. Переезд аргументировала состоянием здоровья. Но, как выяснилось, презрение к Родине у нее было еще 15 лет назад. В одном из интервью тех лет она высказалась о России.  

«Здесь, конечно, плохой климат. Здесь, конечно, унылые районы. Здесь, конечно, сносят старинные дома», – сказала тогда актриса на канале ТВЦ.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, вместе с Литвиновой в Париж перебралась Земфира. Она, в отличие от подруги, сразу озвучила свою позицию по происходящим в мире событиям.

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