Сбежавшая в Европу Литвинова прошлась по России

Рената Литвинова перебралась в Европу еще в начале весны. Переезд аргументировала состоянием здоровья. Но, как выяснилось, презрение к Родине у нее было еще 15 лет назад. В одном из интервью тех лет она высказалась о России.
«Здесь, конечно, плохой климат. Здесь, конечно, унылые районы. Здесь, конечно, сносят старинные дома», – сказала тогда актриса на канале ТВЦ.
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Напомним, вместе с Литвиновой в Париж перебралась Земфира. Она, в отличие от подруги, сразу озвучила свою позицию по происходящим в мире событиям.