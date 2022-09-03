Сбежавшая в Европу Литвинова прошлась по России

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, вместе с Литвиновой в Париж перебралась Земфира. Она, в отличие от подруги, сразу озвучила свою позицию по происходящим в мире событиям.