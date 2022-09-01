Сбежала, но передумала: захотевшую вернуться в Россию Дапкунайте разоблачил Шахназаров

Актриса Ингеборга Дапкунайте в числе первых знаменитостей сбежала из нашей страны. Причем, она заявила при этом, что ей это сделать надо было как можно раньше – теперь жалеет об этом.

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А недавно ее риторика резко поменялась. Теперь актриса намекает в своих публикациях в соцсетях, что явно хочет вернуться в Москву. Ведь в Брюсселе, где сейчас живет звезда экрана, она не востребована так, как в России до всех событий.

Намеки Дапкунайте уловил известный журналист Михаил Шахназаров. В YouTube-шоу «Полный абзац» он разоблачил Дапкунайте и объяснил ее посыл.