«Сбербанк», «ВТБ» и «Альфа-Банк» предостерегли всех владельцев банковских карт: работа прекращается

Все банковские карты, которые работают на базе китайской платежной системы UnionPay, перестанут приниматься в терминалах российских банков, которые попали под санкции.

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Их работа прекращается в России из-за опасений властей Китая вторичных санкций.

Запрет действует в отношении всех POS-терминалов российских банков, попавших под санкции. Среди таких оказались «Сбербанк», «ВТБ», «Альфа-Банк», «Открытие», «Промсвязьбанк» и многие другие кредитные организации.

Одними из немногих банков, где по-прежнему принимают такие карты для оплаты, являются «Русский Стандарт», «Газпромбанк» и «Тинькофф». При этом пока что платежная система UnionPay лишь отключает российские банки от своей системы. В полной мере последствия такого новшества на себе россияне и иностранцы ощутят с 10 сентября.

Источник: akket.com