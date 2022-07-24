Сбегающая из России Ковальчук, спрятала лицо в самолете

Анна Ковальчук засветилась в аэропорту в худи песочного цвета, капюшон которого актриса накинула на голову, прикрывая лицо. Потом звезда сериала «Тайны следствия» показала в соцсетях кадр из самолета.

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Сидя у иллюминатора, она показала пальцами знак победы. Артистка улетала из страны и была очень счастлива.

Впрочем, на месте Ковальчук каждый был бы счастлив, ведь знаменитость решила позволить себе отпуск в жарких странах. А сейчас звезда уже вернулась на родину и отправилась на очередные гастроли.

Анна Ковальчук присоединилась к круизу «Театра на воде» с музыкальной программой «Адреса Любви».