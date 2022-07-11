Сбацала цыганочку: Волочкова в обтягивающем мини-платье и туфлях на платформе пустилась в пляс в ресторане

Балерина Анастасия Волочкова не смогла устоять на месте, услышав хит Любы Успенской «Гитара».
Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова. Фото: соцсети

Звезда балета Анастасия Волочкова провела воскресенье в компании друзей. Балерина веселилась до упаду.

Видео, на котором запечатлено, как весело и с удалью она танцует цыганочку, Анастасия Волочкова поделилась в микроблоге.

Певица исполняет хит Любы Успенской «Гитара», а Анастасия Волочкова выделывает грациозные па в такт музыке.

«Душа моя красивая тебе не по плечу,
А я живу красивая, как я хочу», — выводила вокалистка.

Эта песня одна из любимых у Анастасии Волочковой, поскольку отвечает ею независимому духу, ведь балерина и красивая, и живет так, как хочет, о чем часто напоминает хейтерам.

 

«Как же мы вчера вечером повеселились со Светланой Николаевной и ее друзьями! На веранде «Береза-Бар» любимого комплекса. Светланочка умеет устраивать праздники просто так. И дружить умеет по-настоящему», — поделилась под видео Анастасия Волочкова.

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