Сбацала цыганочку: Волочкова в обтягивающем мини-платье и туфлях на платформе пустилась в пляс в ресторане

Звезда балета Анастасия Волочкова провела воскресенье в компании друзей. Балерина веселилась до упаду.
Видео, на котором запечатлено, как весело и с удалью она танцует цыганочку, Анастасия Волочкова поделилась в микроблоге.
Певица исполняет хит Любы Успенской «Гитара», а Анастасия Волочкова выделывает грациозные па в такт музыке.
«Душа моя красивая тебе не по плечу,
А я живу красивая, как я хочу», — выводила вокалистка.
Эта песня одна из любимых у Анастасии Волочковой, поскольку отвечает ею независимому духу, ведь балерина и красивая, и живет так, как хочет, о чем часто напоминает хейтерам.
«Как же мы вчера вечером повеселились со Светланой Николаевной и ее друзьями! На веранде «Береза-Бар» любимого комплекса. Светланочка умеет устраивать праздники просто так. И дружить умеет по-настоящему», — поделилась под видео Анастасия Волочкова.
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