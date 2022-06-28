Савельева вслед за Муцениеце щегольнула в платье-трубе небесного цвета на отдыхе в Израиле

Саша Савельева уже давно стала популярной певицей. Она раньше была солисткой группы «Фабрика», но после рождения сына Леона решила строить сольную карьеру.
Артистка быстро вернулась в форму. Она часто участвует в фотосессиях и модных показах, так как может похвастаться стройностью. Примечательно, что звезда славится своей элегантностью.
Не так давно Савельева отметила день рождения мужа Кирилла Сафонова. Примечательно, что на этот раз певица появилась на курорте.
Она рассказала, что проводит время на море с семьей. При этом артистка щегольнула в модном трикотажном платье миди небесного цвета. Она подчеркнула достоинства своей фигуры. Лук дополнили бархатные тапочки-лоферы. Примечательно, что в таком же платье ранее отметилась Агата Муцениеце.
Саша Савельева. Фото: соцсети звезды
«Мое место силы. Первый раз на Мертвое море я приехала 13 лет назад вместе с Кириллом. Он мне показывал Израиль и знакомил с семьей. Никогда не забуду те первые ощущения, когда мы спускались по серпантину из города Арад непосредственно к морю. Когда мы спустились, я ощутила с первых минут спокойствие и умиротворение.
Побережье является самым низким участком на земле, -430 м ниже уровня моря. Дышится тут по-особенному (в воздухе большое содержание брома, поэтому ты спокоен как удав), самые полезные лучи солнца — загорай без проблем, ну и особенная энергетика — это тема отдельного поста.
И, скажу вам честно, кому-то это место подходит, и люди в нем чувствуют мощь и силу, и готовы возвращаться, а кому-то просто до ужаса не нравится. Третьего не дано. Мы с мужем в первом числе», — поделилась звезда.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Саша. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая вы элегантная», «Ну очень красивая», «Платье выглядит роскошно», «Наряд крутой! Вы такая яркая», — стали писать подписчики.
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