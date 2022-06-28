Савельева вслед за Муцениеце щегольнула в платье-трубе небесного цвета на отдыхе в Израиле

«Мое место силы. Первый раз на Мертвое море я приехала 13 лет назад вместе с Кириллом. Он мне показывал Израиль и знакомил с семьей. Никогда не забуду те первые ощущения, когда мы спускались по серпантину из города Арад непосредственно к морю. Когда мы спустились, я ощутила с первых минут спокойствие и умиротворение.

Побережье является самым низким участком на земле, -430 м ниже уровня моря. Дышится тут по-особенному (в воздухе большое содержание брома, поэтому ты спокоен как удав), самые полезные лучи солнца — загорай без проблем, ну и особенная энергетика — это тема отдельного поста.

И, скажу вам честно, кому-то это место подходит, и люди в нем чувствуют мощь и силу, и готовы возвращаться, а кому-то просто до ужаса не нравится. Третьего не дано. Мы с мужем в первом числе», — поделилась звезда.

