Савельева рассказала о конфликтах Алалыкиной и Казановой в группе «Фабрика»

Как отметила Савельева, если бы Алалыкина не ушла из группы, то их музыкальный коллектив развалился куда раньше, чем в итоге случилось. По словам певицы, Казанова и Алалыкина напоминали ей кошку с собакой. Они с Ириной Тоневой были куда мягче и в эти разборки старались не лезть.

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Напомним, что Мария Алалыкина недолго была в группе «Фабрика». Она приняла ислам и вышла замуж, покинув музыкальный коллектив.