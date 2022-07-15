Савельева рассказала о конфликтах Алалыкиной и Казановой в группе «Фабрика»

Певица Саша Савельева в интервью в рамках программы «Фабрика с Яной Чу» рассказала о конфликтах Сати Казановой и Марии Алалыкиной в группе «Фабрика».
«Я офигевала от того, как Маша с Сати ссорились. Для меня это было из ряда вон выходящее. Девочки, почему вы не решаете это, как взрослые люди? Почему склоками?»
Как отметила Савельева, если бы Алалыкина не ушла из группы, то их музыкальный коллектив развалился куда раньше, чем в итоге случилось. По словам певицы, Казанова и Алалыкина напоминали ей кошку с собакой. Они с Ириной Тоневой были куда мягче и в эти разборки старались не лезть.
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Напомним, что Мария Алалыкина недолго была в группе «Фабрика». Она приняла ислам и вышла замуж, покинув музыкальный коллектив.