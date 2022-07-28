«Сатанинское влияние на детей»: Фотий разнес Бузову и Моргенштерна*

«Современные артисты первого эшелона невольно, а может, специально, становятся проповедниками для своей аудитории. По качеству проповеди можно судить по аудитории. Лозунг: «Кайфуйте — жизнь одна». Их подхватил молодой контингент. Но кайфовать люди не умеют, не нарушая что-то».