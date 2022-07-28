«Сатанинское влияние на детей»: Фотий разнес Бузову и Моргенштерна*

Иеромонах Фотий в шоу «Откройте, Давид» раскритиковал певицу Ольгу Бузову и рэпера Моргенштерна*.
«Современные артисты первого эшелона невольно, а может, специально, становятся проповедниками для своей аудитории. По качеству проповеди можно судить по аудитории. Лозунг: «Кайфуйте — жизнь одна». Их подхватил молодой контингент. Но кайфовать люди не умеют, не нарушая что-то».
Особенно Фотий возмущен музыкантом Моргенштерном*. «А вот Моргенштерн* — сатанинское влияние на детей. У них в телефонах звучит Моргенштерн*. Им он нравится, потому что он нарушает», — заметил Фотий.
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Напомним, что иеромонах Фотий — священнослужитель Русской православной церкви, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора, победитель телевизионного шоу «Голос».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.