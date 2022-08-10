«Сашулястик»: Элина Камирен из «Дома-2» похвасталась подросшей дочерью от Саши Задойнова

Экс-участница проекта Элина Камирен подловила дочку, любующуюся рыбками в океанариуме.
Элина Камирен

Элина Камирен. Фото: соцсети

Бывшая участница «Дома-2» Элина Камирен одна растит дочку Сашу, которую родила от Александра Задойнова. В декабре этого года Сашеньке исполнится восемь лет.

Поклонники считают, что девочка - копия своего папы. Александр Задойнов несколько лет назад перебрался жить в Сочи, чтобы иметь возможность общаться со средней из своих троих дочерей. Общение с Сашей налажено, но большую часть времени девочка все же проводит с мамой.

Элина Камирен довольно часто делится фото и видео с участием Александры в микроблоге.

На это раз Элина Камирен рассказала, что ее дочка Саша посетила океанариум. Она запечатлела Сашу в футболке и шортах на фоне аквариума.

Дочь Элины Камирен и Саши Задойнова. Фото: соцсети

«Сашулястик тем временем в океанариуме», - написала под фото Элина Камирен.

Затем она поделилась видео, на котором запечатлела, как Саша с интересом разглядывает разноцветных рыбок, о которых узнала из детских мультфильмов.

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