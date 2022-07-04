«Саша Овечкин что-то знает?»: Губерниев бьет тревогу из-за пропавшего вратаря сборной России Федотова

Произошедшее не оставило равнодушным спортивного журналиста Дмитрия Губерниева. Он в своем микроблоге возмущен произошедшим, пытается установить местонахождение игрока и найти объяснение случившемуся. Он задается вопросами, как такое возможно и что думают звезды хоккея, в частности, находящийся в России Александр Овечкин.

«Саша Овечкин что-то знает?», - пишет Губерниев и признается: «Мне было бы очень интересно послушать мнение вашингтонца Овечкина про ситуацию с москвичом Федотовым».

Сайт Sports.ru сообщает, что Иван Федотов еще 6 мая заключил контракт с «Филадельфией», будучи совершенно свободным от других обязательств – его предыдущие обязательства перед ЦСКА закончились еще 30 апреля.