«Саша Овечкин что-то знает?»: Губерниев бьет тревогу из-за пропавшего вратаря сборной России Федотова

В первый день июля все хоккейное и не только сообщество шокировала новость о задержании вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. 25-летнего спортсмена искали по всему Санкт-Петербургу по запросу военной прокураторы – игрока, только что подписавшего контракт в НХЛ с «Филадельфией», обвинили в уклонении от армии и увезли в неизвестном направлении.
Иван Федотов. Фото: Global Look Press
Произошедшее не оставило равнодушным спортивного журналиста Дмитрия Губерниева. Он в своем микроблоге возмущен произошедшим, пытается установить местонахождение игрока и найти объяснение случившемуся. Он задается вопросами, как такое возможно и что думают звезды хоккея, в частности, находящийся в России Александр Овечкин.
«Саша Овечкин что-то знает?», - пишет Губерниев и признается: «Мне было бы очень интересно послушать мнение вашингтонца Овечкина про ситуацию с москвичом Федотовым».
Сайт Sports.ru сообщает, что Иван Федотов еще 6 мая заключил контракт с «Филадельфией», будучи совершенно свободным от других обязательств – его предыдущие обязательства перед ЦСКА закончились еще 30 апреля.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»