Саша Черно из «Дома-2» обнажила проблемные зоны, щегольнув в платье-комбинации на тонких бретелях

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно никогда не стеснялась своих не в меру пышных форм.
Экс-участница реалити-шоу Саша Черно напрочь лишена каких-либо комплексов по поводу своей фигуры.
Она и раньше смело обнажала проблемные зоны своего неидеального тела. И сейчас Саша Черно облачается в такие наряды, которые демонстрируют то, что девушки предпочитают драпировать.
Сбросившая больше пятидесяти килограммов Саша Черно сейчас без стеснения показывает дряблую, обвисшую кожу.
В микроблоге Саша Черно поделилась снимком, на котором предстала в черном платье-комбинации на тонких бретелях. Наряд открыл взору далекие от идеала руки Саши Черно с обвисшей кожей.
Саша Черно в платье-комбинации. Фото: соцсети
Под фото Саша Черно посетовала, что ей предстоит сложный день. Она сейчас вовсю готовится к вечеринке по поводу своего дня рождения. Саша активно приводит в порядок себя и продумывает детали праздника.