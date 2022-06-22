Саша Черно из «Дома-2» обнажила проблемные зоны, щегольнув в платье-комбинации на тонких бретелях

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно никогда не стеснялась своих не в меру пышных форм.

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно напрочь лишена каких-либо комплексов по поводу своей фигуры.

Она и раньше смело обнажала проблемные зоны своего неидеального тела. И сейчас Саша Черно облачается в такие наряды, которые демонстрируют то, что девушки предпочитают драпировать.

Сбросившая больше пятидесяти килограммов Саша Черно сейчас без стеснения показывает дряблую, обвисшую кожу.

В микроблоге Саша Черно поделилась снимком, на котором предстала в черном платье-комбинации на тонких бретелях. Наряд открыл взору далекие от идеала руки Саши Черно с обвисшей кожей.