Саша Черно и Иосиф Оганесян собрали друзей из «Дома-2» на вечеринке в честь дня рождения сына

Бывшие участники «Дома-2», супруги Саша Черно и Иосиф Оганесян накануне, 30 июля, отметили день рождения сына Стефана. Мальчику исполнилось два года.

Поздравили малыша Саша и Иосиф с самого утра. Они украсили гостиную своей квартиры воздушными шарами и позвали в гости к Стефану героев мультфильма «Три кота».

«Я мать? Офигеть, уже 2 года как! Люблю тебя, сыночек», - призналась в микроблоге Саша Черно.

Отмечать двухлетие сына Саша Черно и Иосиф Оганесян отправились в загородный клуб на берегу озера.

На праздник они пригласили своих друзей из «Дома-2» - Алену Рапунцель с детьми и мамой Татьяной Григорьевской, Илью Яббарова с Анастасией Голд и других.

Гости наслаждались свежим воздухом подмосковья, красивой природой, вкусной едой и много общались.