Саша Бортич влепила пощечину звезде Comedy Club Лисевскому, услышав оскорбление

Саша Бортич является известной актрисой. Она снялась в фильме «Духless 2» с Данилой Казловским, а также в картинах «Вигинки», «Любовницы», «Холоп».
Артистка также стала мамой в 2020 году. Она воспитывает сына Александра от предпринимателя Евгения Савельева. В последнее время звезда редко выходит в свет.
Но на этот раз Бортич согласилась дать интервью в шоу комика, бывшего резидента Comedy Club Богдана Лисевского. Она была обескуражена неудобными вопросами и порой странным поведением юмориста.
В итоге Богдан замучил гостью и намекнул, что она не самая лучшая актриса. Саша вышла из себя и влепила ему пощечину. Все это делалось в шутку, но актриса была возмущена и порывалась покинуть шоу.
«Ты делаешь не интервью, а говно! А рубашка у тебя просто... Ну, ладно, идем дальше!» — заявила на эмоциях 27-летняя актриса.
К слову, поклонникам также не понравилось, как вел себя комик. А некоторые посчитали, что актриса показала хорошее актерское мастерство. Многие посчитали, что он был резок с актрисой. Сама Бортич постоянно спрашивала, когда все закончится и намеревалась звонить своему агенту.
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Напомним, Богдан Лисевский известен подобными провокационными интервью с известными персонами. Так, на его счету подобные шоу с Павлом Деревянко, Леонидом Слуцким, Алексеем Ягудиным. Все они были шокированы поведением комика.