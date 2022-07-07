Саша Бортич влепила пощечину звезде Comedy Club Лисевскому, услышав оскорбление

Саша Бортич является известной актрисой. Она снялась в фильме «Духless 2» с Данилой Казловским, а также в картинах «Вигинки», «Любовницы», «Холоп».

Артистка также стала мамой в 2020 году. Она воспитывает сына Александра от предпринимателя Евгения Савельева. В последнее время звезда редко выходит в свет.