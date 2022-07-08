Саша Бортич отвесила звонкую оплеуху экс-резиденту Comedy Club, съездив ему по лицу

Саша Бортич пришла на интервью к Богдану Лисевскому, и похоже, что позже пожалела об этом. Звезда комедии «Холоп» так и не дождалась вопроса, на который она могла бы хоть что-то ответить. Экс-резидент «Камеди клаб» даже нарвался на ряд оскорбительных реплик от Саши Бортич. Так, красавица-блондинка пришла в ужас от рубашки, в которой шоумен появился в студии. А потом и вовсе сравнила интервью Богдана с экскрементами.

Ну и этому есть своя причина. Так, бывший резидент «Камеди клаб» намекнул, что ему не нравится наряд Саши. А потом и вовсе дал понять, что не считает Бортич выдающейся актрисой. В конце интервью раздосадованная Саша вскипела, соскочила с места и влепила шоумену звонкую пощечину.