Сарай, раковина в скотном дворе, застиранная тряпица: Муцениеце поутру вышла умываться в деревне

Агата Муцениеце козырнула своим деревенским бытом. Поутру жена «мажора» Павла Прилучного, захватив с собой душистое мыльце и полотенце, вышла на скотный двор, чтобы позаботиться о гигиене, так сказать, умыться и почистить зубы. Однако актрису из фильма «Тобол» настолько увлек свежий хит в ее плейлисте, что она пустилась в пляс, размахивая мылом и полотенцем, кривляясь в старое ржавое зеркало, прикрученное к сараю.

Там же, кстати, можно было увидеть и раковину. Вместо полотенца для рук, красовалась измызганная старая тряпица.

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При этом такие спартанские условия привыкшую к комфорту и уюту актрису совершенно не смутили. Похоже, что Агата Муцениеце наслаждается духом деревенского антуража.