Сара Мишель Геллар на 13-летие дочки организовала спа-вечеринку с коктейлями и икрой

Актриса Сара Мишель Геллар, полюбившаяся зрителям по ролям в сериале «Баффи - истребительница вампиров» и фильму «Жестокие игры», устроила праздник по случаю 13-летия своей дочки Шарлотты. На самом деле это была целая спа-вечеринка - с целебными обертываниями, массажем и прочими расслабляющими процедурами. Форма одежды соответствала месту проведения - Шарлотта, ее подружки, их мамы и, конечно, Сара Мишель - были в халатах.

Девочка также попросила маму, чтобы на столе в этот день присутствовала икра и коктейли (для детей - безалкогольные). На сладкое актриса заказала вкусный торт с фотографией Шарлотты в двухлетнем возрасте.

Шарлотта - старший ребенок в семье Геллар и ее мужа Фредди Принца-младшего. Их сыну Рокки в этом месяце исполнилось 10 лет. Что примечательно, Сара и Фредди даже в этом возрасте оберегают своих отпрысков от внимания публики. На фотографиях лица детей всегда закрыты сердечками или смайликами.

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