Сара Джессика Паркер впервые за долгое время появилась на публике с повзрослевшими дочками-двойняшками

Сара Джессика Паркер уже много лет снимается в кино. Ее прославил сериал, про четверых подруг, которые живут в Нью-Йорке и ищут свою любовь. В прошлом году состоялась премьера нового сезона, который получил название «И просто так». В ее копилке также и десятки других ярких работа: «Любовь и прочие неприятности», «Старый Новый год».
Примечательно, что Сара для миллионов поклонников остается настоящей модницей. Она открыла свой магазин обуви. О личной жизни актриса говорит редко. Она давно нашла свою любовь. Джессика Паркер состоит в браке с коллегой Мэттью Бродерика. У них есть трое детей: сыну Джеймсу 20 лет, а дочками-двойняшкам Мэрион и Табите по 13 лет.
Обычно Сара не частая гостья на светских раутах. Но она не могла пропустить премьеру фильма «Фокус-покус 2» режиссера Энн Флетчер, в котором сыграла одну из ролей. На ковровой дорожке актриса предстала в брюках-шароварах лилового цвета и жакете с узорами в восточном стиле. Костюм Armani Prive дополняли туфли-лодочки.
Ее сопровождали повзрослевшие дочки. Одна из них Мэрион облачилась в мерцающее платье-бюстье, а другая предпочла более лаконичное черное платье. Джессику Паркер поддержал муж, который был в костюме и галстуке в горох.
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С детьми актриса на публике появляется крайне редко и не показывает их в соцсетях. Когда они были младше, Сара и вовсе скрывала их лица. Теперь, похоже, звезда готова представить наследниц общественности. Поклонники отметили, что они унаследовали обаяние своей мамы.