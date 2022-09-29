Сара Джессика Паркер впервые за долгое время появилась на публике с повзрослевшими дочками-двойняшками

Обычно Сара не частая гостья на светских раутах. Но она не могла пропустить премьеру фильма «Фокус-покус 2» режиссера Энн Флетчер, в котором сыграла одну из ролей. На ковровой дорожке актриса предстала в брюках-шароварах лилового цвета и жакете с узорами в восточном стиле. Костюм Armani Prive дополняли туфли-лодочки.

Ее сопровождали повзрослевшие дочки. Одна из них Мэрион облачилась в мерцающее платье-бюстье, а другая предпочла более лаконичное черное платье. Джессику Паркер поддержал муж, который был в костюме и галстуке в горох.

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