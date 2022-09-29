Сара Джессика Паркер внезапно покинула светское мероприятие из-за семейной трагедии

Тревога в большом городе. Вечером 28 сентября знаменитая актриса Сара Джессика Паркер должна была присутствовать на торжественном мероприятии New York Ballet Fall Fashion Gala 2022 и получить там награду, но в последнюю минуту звезда сериалов спешно покинула вечеринку.

57-летняя артистка прибыла на мероприятие в Линкольн-центре, но через какое-то время срочно уехала. Как передает корреспондент издания Page Six, со сцены объявили, что Сары Джессики не будет из-за «внезапной разрушительной семейной ситуации».